Расширение НАТО на восток Европы стало «историей большого успеха» и способствовало распространению свободы и демократии в Европе. Такую позицию высказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью американскому телеканалу MSNBC.

«Расширение НАТО за последние десятилетия стало историей большого успеха. Страны Центральной и Восточной Европы присоединились к альянсу, число членов почти удвоилось с конца холодной войны. Это помогло распространить свободу и демократию по Европе», — сказал генсек.

По его мнению, когда речь заходит о расширении альянса, на самом деле встаем дилемма между свободным выбором независимых наций и возвращением к «эпохе сфер влияния великих держав».

«Фундаментально это не об экспансии НАТО, это об уважении прав каждой суверенной нации выбирать собственный путь, в том числе решать, хотят ли они принадлежать НАТО или нет. НАТО уважает эти суверенные свободные решения. И НАТО никогда не принуждала ни одну страну влиться в наши ряды», — подчеркнул Столтенберг. (Газета.Ру)