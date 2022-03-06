НАТО с учетом обострения геополитической ситуации на фоне украинского кризиса изменит стратегию сдерживания в странах Балтии на оборонительную стратегию. Об этом заявила глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает ТАСС.

«Итогом встреч в Брюсселе глав МИД Евросоюза и НАТО стало решение о необходимости пересмотра стратегии безопасности альянса для стран Балтии. От сдерживания мы переходим на стратегию обеспечения обороны. Уточняются детали, что необходимо сделать», — сказал он.

По словам Ландсбергиса, Вильнюс проинформировал альянс о своих потребностях и тонких местах в сфере безопасности.

«Мы направляем реальные предложения, которые берутся на заметку», — добавил министр.

Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что США в целях сдерживания России дополнительно разместят в Литве бронетанковый батальон.