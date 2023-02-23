В одном из пакетов, который обнаружили сотрудники службы безопасности на территории посольства Швейцарии в Москве 23 февраля, оказались страйкбольные шары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Страйкбольные шары с горохом обнаружены в одном из пакетов на территории посольства Швейцарии в центре Москвы», — говорится в сообщении.

23 февраля сообщалось, что на территории швейцарского посольства обнаружили пакет, в котором, предварительно, находились две ручные гранаты. На место сразу же прибыли полицейские и саперы. Территория посольства из-за подозрительной находки была оцеплена.