В начале нового года Центробанк может закрыть еще несколько банков

В связи с пролонгацией закона «О полном страховании вкладов» населения до 5 апреля нового года иные экономисты прогнозируют новый этап ликвидации банков.

«Если сумма компенсируемого вклада увеличена до 100 тыс. манатов, зачем понадобилось продлевать полное страхование вкладов еще на три месяца?» – вопрошает экономист Самир Алиев. Алиев сказал в своем профиле в Facebook, что причина этого, скорее всего, выяснится в скором времени: «Похоже на то, что какие-то банки будут закрыты», — пишет он.

Напомним, что власти огласили до 5 апреля 2021 г. «переходный этап» в системе страхования банковских вкладов. Максимальный размер компенсации составит 100 тыс. манатов. При этом пролонгация полной компенсации до начала апреля привела к ожиданиям возможной ликвидации к этому времени еще некоторых банков в Азербайджане. Иначе, говорят экономисты, в чем суть очередного продления безлимитного страхования?

По данным юриста и финансиста Акрама Гасанова, такие прогнозы не лишены рационального звена.

«Я вижу две причины, по которым снова продлен закон «О полном страховании вкладов» — основную и, так сказать, факультативную. Начиная с главного, пролонгация полного страхования, полагаю, была нужна во избежание паники. Ведь если бы вдруг взяли и отменили полное страхование после того, как закон продлевался дважды до того, а следовательно, значительная часть вкладчиков ожидала его повторного продления в условиях пандемии, началась бы паника. И даже страховой лимит в 100 тыс. манатов не помог бы избежать смятения в рядах вкладчиков, вложивших больше этой суммы. По сути, полную компенсацию вкладов продлили, как и ожидалось. Правительство пошло навстречу этим ожиданиям, чтобы не было паники», — сказал он в беседе с #.

Кредитно-финансовая система, особенно в сегменте вкладов, требует определенности, предсказуемости, говорит Гасанов, и государство должно это обеспечить. В случае с пролонгацией закона правительство сделало это, окончательно обозначив конечные сроки действия механизмов полной компенсации. Таким образом, вкладчики, имеющие больше 100 тыс. манатов в одном банке, могут поделить этот вклад, разместив его в две или несколько финансовых структур.

«Уверен, что эта причина в любом случае присутствует. К лимитированному страхованию мы переходим не так, чтобы вдруг огорошить этим решением вкладчиков, оставив некоторые вклады без страховки и положив начало панике. Тем более при карантине, что могло бы привести к столпотворению недовольных вкладчиков у банков. Потому считаю, что основная причина пролонгации заключается именно в этом. К вопросу о том, почему именно 5 апреля истекает срок закона? Думаю, с этим тоже все ясно, ведь если бы закон продлили еще на три месяца, скажем, до 5 марта, сроки совпали бы с праздничными днями. В апреле же по итогам первого квартала и после праздников переход будет удобен. Динамика пандемии к середине весны понизится, люди будут постепенно снимать свои вклады, делить их по банкам без излишней напряженности. С этой точки зрения, власти, конечно же, поступили правильно», — заметил аналитик.

Касаясь второй, так сказать, факультативной причины, собеседник считает, что вероятность отзыва лицензий у банков до истечения сроков полного страхования имеется. Пролонгация закона действительно поможет сохранить крупные вклады, не оставить их без защиты и страховки, считает он:

«Вероятность ликвидации банков в начале года есть. Полагаю, именно поэтому закон о полном страховании истекает 5 апреля. Практически Центробанку дается возможность подвести итоги и принять решение по итогам первого квартала. Я не думаю, что ликвидация каких –либо финансовых структур – это дело ближайших дней и недель. Вряд ли за оставшиеся несколько дней этого года закроют какие-то банки», — на взгляд эксперта, скорее всего, это может случиться в начале следующего года. А до этого люди получат возможность поделить свои вклады, чтобы в случае банкротства финансовых структур облегчить тяжесть возмещения вкладов для государства.

«Да, мы знаем, что несколько банков находятся не в лучшем положении. Надо также учесть, что рекомендация Центробанка банкам не начислять пени по проблемным долгам и не считать их таковыми истекает 1 января. Естественно, из-за этого отчетность банков выглядит в более розовом свете, тогда как на деле объемы проблемных кредитов в банковской системе возросли. У банков за этот ковидный год увеличились проблемные долги на фоне пандемии, как и во всем мире. Т.е., у нас в этом плане не происходит ничего особенного. У Центробанка же будет в начале года время посмотреть, какие банки нужно в итоге закрыть», — подытожил он.