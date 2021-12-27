Государственный министр по вопросам безопасности Великобритании Дэмиан Хайндс заявил, что Китай, Россия и Иран «враждебно настроены» по отношению к Соединенному Королевству.
В рамках интервью газета Telegraph попросила чиновника назвать самые «вызывающе враждебные государства, с которыми сталкивается Британия».
«Три страны, которые я упомянул, обладают человеческим потенциалом, у них большое присутствие, они могут обеспечивать присутствие в больших масштабах. Они могут проводить и действительно проводят информационные операции и задействованы множеством разных способов … Трудно дать исчерпывающий список», — заявил Хайндс.
Как поясняет газета, якобы существующие «угрозы» от государств из списка можно интерпретировать так: наличие шпионов и военных в состоянии готовности и проведение кибератак и кампаний по дезинформации.