«Три страны, которые я упомянул, обладают человеческим потенциалом, у них большое присутствие, они могут обеспечивать присутствие в больших масштабах. Они могут проводить и действительно проводят информационные операции и задействованы множеством разных способов … Трудно дать исчерпывающий список», — заявил Хайндс.

Как поясняет газета, якобы существующие «угрозы» от государств из списка можно интерпретировать так: наличие шпионов и военных в состоянии готовности и проведение кибератак и кампаний по дезинформации.