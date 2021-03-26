В Мумбаи при пожаре в госпитале для больных COVID-19 погибли 11 человек

По меньшей мере одиннадцать человек погибли и более 70 получили ранения при пожаре в госпитале для больных коронавирусной инфекцией, который находился в торговом центре в индийском Мумбаи.

Как передает РИА Новости, об этом сообщили власти города.

«Пожарные проделали большую работу по спасению людей. Однако… некоторых из тех, кто находился на искусственной вентиляции легких, спасти не удалось. Я прошу прощения у их семей», — сказал главный министр штата Махараштра Уддхав Теккерей в эфире телеканала India TV после посещения места бедствия.

Больница была расположена на третьем этаже пятиэтажного торгового центра. По словам главного министра, этот медцентр был создан в прошлом году, когда в Мумбаи не хватало больничных коек и медицинского оборудования для заболевших коронавирусом.

«Мы боролись с коронавирусом в течение прошлого года. Когда пандемия поразила штат, было очень мало кроватей и аппаратов искусственной вентиляции легких, но мы продолжили нашу борьбу и открыли временные больницы. Этой больнице временно разрешили лечить пациентов с коронавирусом», — сказал он.

Теккерей отметил, что разрешение на работу этой больницы истекало 31 марта.

Он также отметил, что, по предварительным данным, пожар вспыхнул не в больнице, а в торговом центре. Как отметили власти города, в ноябре прошлого года этому торговому центру было направлено уведомление за нарушение норм пожарной безопасности.

Отмечается, что в своем первоначальном заявлении больница сообщила, что «пострадавших в результате пожара нет». Однако вскоре после этого в больнице заявили, что некоторые пациенты «пропали без вести», и были предприняты усилия по их отслеживанию и идентификации.