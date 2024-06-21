В результате пожара на сельскохозяйственных полях на юго-востоке Турции погибли как минимум 11 человек, более 70 получили травмы, сообщил в пятницу, 21 июня, министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Им оказывают помощь в местных больницах, уточнил Коджа.

Пожар начался в сельскохозяйственном районе в провинции Диярбакыр накануне поздно вечером и из-за сильного ветра распространился до соседней провинции Мардин. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая отчитался в ночь на 21 июня, что пожарным удалось остановить распространение огня, но тушение продолжается. Причина возгорания неизвестна.