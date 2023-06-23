В Москве ввели беспрецедентные меры безопасности после того, как основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил против Минобороны с армией наемников в 25 тысяч человек.

«Под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры», — сообщили в правоохранительных органах агентству ТАСС. По тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии.

На улицах в центре Москвы появилась тяжелая военная техника. Бронетранспортеры подтягивают к Госдуме, Совету Федерации и Кремлю. Также под охрану взяты дачи госчиновников и топ-менеджеров на Рублевке: «Оперативные сотрудники ждут новых вводных, всем приказано ждать», — сообщает источник «ВЧК-ОГПУ». (moscowtimes.ru)