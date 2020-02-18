В Москве завершились переговоры Турции и России по Идлибу

В Москве во вторник завершились двухдневные переговоры делегаций Турции и России по ситуации в Идлибской зоне деэскалации, сообщает Агентство Анадолу.

Переговоры в здании Министерства иностранных дел РФ прошли в закрытом для прессы режиме с участием дипломатов, представителей Минобороны и спецслужб двух стран.

Турецкую делегацию на переговорах возглавлял замглавы МИД Седат Онал, российскую — спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД Сергей Вершинин.

Второй день переговоров продлился два часа. Стороны не прокомментировали итоги обсуждений.

По данным дипломатических источников в Анкаре, до сведения российской стороны была доведена обеспокоенность Турции по ситуации на северо-западе Сирии.

Турецкая делегация подчеркнула необходимость скорейшей деэскалации ситуации в Идлибе и предотвращения очередного витка гуманитарной катастрофы в регионе.

Обсуждались вопросы соблюдения всех пунктов Сочинских договоренностей и недопущения нарушения условий турецко-российского меморандума по Идлибу.

По окончанию встречи турецкая делегация отбыла из Москвы.