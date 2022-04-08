Полиция в Москве задержала подозреваемого в нападении на лауреата Нобелевской премии мира, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Журналист был облит смесью краски и растворителя в поезде вечером 7 апреля. В нападении, предположительно, участвовали два человека, один из них доставлен в отделение московского МВД.

О задержании подозреваемого сообщают со ссылкой на анонимные источники «База», РБК и государственное агентство ТАСС. По данным «Базы», нападавшего зовут Илья Марковец, ему 37 лет, утверждается, что он гражданин Украины из Чернигова. Второй подозреваемый, 41-летний Николай Трифонов, находится в розыске, утверждает издание.

Напавшие на Муратова записали свою атаку на видео. Задержанный подозреваемый на записи обливает нобелевского лауреата краской, второй снимает это на камеру.

Муратов был облит краской в поезде Москва — Самара. По словам пострадавшего, один из нападавших крикнул: «Муратов, вот тебе за наших пацанов». Поезд в момент нападения стоял на платформе. Главный редактор «Новой газеты» был обследован в больнице в Самаре. У него диагностированы ожог глаз и конъюктивы.

Запись нападения была выложена в телеграм-канале «Союз Z десантников». В сопровождающем тексте обещалось продолжить атаки против критиков войны в Украине. Позднее запись была удалена. (svoboda.org)