У здания посольства Туркменистана в Москве покончил с собой полицейский, сообщает пресс-служба столичного главного управления МВД.

«Сотрудниками полиции в пункте постовой охраны было обнаружено тело находившегося на службе старшего лейтенанта полиции, который, по предварительной информации, покончил с собой»,— говорится в сообщении ведомства.

В ГУ МВД отметили, что инцидент произошел по адресу: Филипповский переулок, д. 22. Граждане сообщили о ранении сотрудника полиции в 05:02 мск (06:02 по бакинскому). Ведомство проводит проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются.