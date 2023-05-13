Церковный суд Москвы решил лишить священного сана клирика храма святого апостола Андрея Первозванного в Люблино иерея Иоанна Коваля за самовольное изменение текста молитвы О Святой Руси. Об этом газета.ру сообщил заместитель председателя Епархиального суда столицы протоиерей Владислав Цыпин.

По его словам, решение Епархиального суда города вступит в силу после утверждения правящим архиереем (в Москве — это патриарх Кирилл). Как отметил Цыпин, потом сохраняется «возможность подать апелляцию в общецерковный суд».

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил этого иерея в служении до окончания рассмотрения его дела. Как сообщали ряд СМИ, Коваль запрещен в служении якобы из-за того, что он заменил слово «победа» на слово «мир» в молитве, которая каждый день читается во всех храмах и в которой просят Господа о победе Святой Руси и о Божией помощи ее людям.