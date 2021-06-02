Трехсторонние консультации представителей России, Азербайджана и Армении прошли в среду в Москве, передает ТАСС.

“2 июня в Москве состоялись трехсторонние консультации представителей России, Азербайджана и Армении, на которых обсуждались пути деэскалации ситуации в отдельных приграничных районах Армении и Азербайджана. Договорились продолжить рабочие контакты», — сообщил источник.

Напомним, что 27 мая, около 03:00, армянские диверсионные группы пересекли государственную границу Азербайджана и попытались осуществить минирование азербайджанских территорий и другие провокационные действия.

Две диверсионно-разведывательные группы пересекли госграницу Азербайджана в двух направлениях. Одна состояла из девяти, а другая – из 15 военных. Передвижение диверсионно-разведывательных групп было взято под контроль.

Азербайджанская армия незамедлительно приняла оперативные меры против обеих групп, когда армянские военные минировали пути снабжения и другие дороги на территории Азербайджана.

В результате были разоружены и задержаны четверо армянских военных, в том числе один офицер, из первой диверсионно-разведывательной группы и двое военных из другой – всего шесть человек.

Первого июня, примерно в 20:00, около 40 армянских военных проникли на 400 метров вглубь азербайджанской территории в направлении села Армудлу Кяльбаджарского района.

Они дислоцировались в точке с координатами 40 градусов 04 минуты 30 секунд северной широты и 45 градусов 54 минуты 42 секунды восточной долготы (N 40°04′30″; E 45°54′42″).

Благодаря мерам, принятым ВС Азербайджана, армянские вооруженные силы были выдворены с азербайджанской территории. Во время их выдворения оружие не применялось.