Началась трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, России Сергея Лаврова и Армении Арарата Мирзояна.

Как сообщает АПА, встреча проходит в Москве.

«Россия готова всячески помочь в согласовании мирного договора между Баку и Ереваном», об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главами МИД Азербайджана и Армении. По его словам, Россия выступает за то, чтобы трехсторонние договоренности лидеров РФ, Азербайджана и Армении уважались и воплощались в жизнь.