Началась трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, России Сергея Лаврова и Армении Арарата Мирзояна.
Как сообщает АПА, встреча проходит в Москве.
«Россия готова всячески помочь в согласовании мирного договора между Баку и Ереваном», об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главами МИД Азербайджана и Армении. По его словам, Россия выступает за то, чтобы трехсторонние договоренности лидеров РФ, Азербайджана и Армении уважались и воплощались в жизнь.
Министр иностранных дел Джейхун Байрамов отметил достаточно высокую динамику азербайджано-армянского переговорного процесса.
«Результаты несколько ниже динамики переговорного процесса, но есть положительные моменты», — отметил глава МИД Азербайджана на трехсторонней встрече с российским и армянским коллегами.