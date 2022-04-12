В Москве на антивоенных акциях с 24 февраля по 31 марта были задержаны 412 несовершеннолетних. Об этом РБК сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

По информации детского омбудсмена, 24 февраля в день начала вторжения России в Украину в отделения полиции доставили 52 подростка, участвовавших в антивоенной акции. Полицейские составили на них 39 протоколов за нарушение правил участия в публичном мероприятии, рассказала Ярославская.

С начала февраля в России прошло несколько несогласованных антивоенных акций, самые крупные состоялись 24 и 27 февраля, а также 6 марта. В этот день в Москве были задержаны почти две тысячи человек.

По подсчётам «ОВД-Инфо», с начала российского вторжения в Украину 24 февраля на антивоенных акциях в России были задержаны более 15 тысяч человек. В последние недели акции стали более малочисленные, чем в первые дни после начала войны.

Российские власти не согласовывают акции протеста, полиция задерживает людей , например, за плакаты «Миру — мир» или «Нет войне». В Москве задержали человека, который стоял с упаковкой мясной нарезки «Мираторг» с зачёркнутым «торг». (svoboda.org)