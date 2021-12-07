Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter подтвердил информацию о том, что при стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы погибли два человека, а еще три человека пострадали.

«В МФЦ «Рязанский» произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым», — написал Собянин.

По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что от мужчины потребовали надеть маску. По информации СМИ, подозреваемого зовут Сергей Глазов, он открыл огонь из травматического пистолета, переделанного под боевые патроны.

Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

ЧП произошло в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экипажи скорой помощи.

Открывший стрельбу мужчина был задержан.