«В московском идеале ЕС должен распасться»

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил страны ЕС выслать «хотя бы по одному российскому дипломату» из-за взрывов во Врбетице. Об этом пишет Лента.ру.

С таким заявлением он выступил во время неформального саммита ЕС в Порту. «Европа не может игнорировать такие действия. Когда атакуют одно государство-члена ЕС, то автоматически атакуют и всех остальных», — отметил чешский премьер.

Чехия обвиняет российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице 16 октября 2014 года, в результате которых погибли два человека. Тогда, предположительно, взорвались десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности.

По версии Праги, за день до подрыва склада в нем находились те самые россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.

Но интересно, что способно дать предложение Бабиша? Какой урон понесет Россия, если в наказание все страны ЕС отзовут из Москвы еще по одному дипломату? В чем тут практический смысл и резон? Это все-таки показательные, демонстративные шаги, удар по престижу и имиджу, или отсутствие тех или иных иностранных дипломатов в столице России способно нанести вполне конкретный вред Кремлю?

На эти вопросы # дал ответы латвийский политаналитик, доктор филологических наук, независимый журналист Алекс Григорьевс:

— Главная цель московской внешней политики по отношению к ЕС это добиться разобщения, раздора на всех уровнях. В московском идеале ЕС должен распасться, его не должно существовать. Для Кремля это не просто пожелание, а поставленная цель сложной многоуровневой политики на уровне дипломатии, военных угроз и подрывных действий, диверсий. Иногда россияне заигрываются и их диверсии оборачиваются против них. Да, россияне поспособствовали успеху сторонников Брексита, но тут же попались на отравлении Скрипалей, и спалили свою базу в Великобритании. Примерно то же самое произошло в Чехии и Болгарии. Трудно вообразить, что российскому ставленнику президенту Земану удастся и в будущем вести открытую пророссийскую политику после раскрытия российских диверсий против Чехии. То же самое произошло в Болгарии. Ждем провалов в Венгрии. Поэтому любые шаги, которые демонстрируют единство ЕС, являются болезненным ударом по российской политике, даже если эти шаги сугубо символические.

Является ли удаление российских дипломатов из европейских столиц чисто символическим? Мой ответ на этот вопрос отрицательный. Поскольку в российской державе у власти правопреемница КГБ Федеральная служба безопасности, то и все российские дипломаты одновременно являются сотрудниками российских спецслужб. Просто у разных сотрудников процентуальное сочетание их обязанностей разное. Обычно спецслужбам тех стран, где размещены эти российские сотрудники, становятся известны их обязанности и это принимается во внимание при принятии решения о высылке. Поэтому, кроме символического позора, высылка российских сотрудников наносит ощутимый вред и российской подрывной политике, то есть полезна для всех стран ЕС. Я очень рад, что и моя страна, Латвия, выслала российского так называемого военного атташе Руслана Ушакова. Ушаков, пользуясь своим дипломатическим статусом, устраивал в Риге шумные многолюдные вечеринки, запрещенные антиковидным карантином и показывал средний палец соседям, вызвавшим полицию. Они, конечно, это засняли и теперь СМИ полны фотографий горе-дипломата. (https://novayagazeta.ru/articles/2021/04/15/pir-vo-vremia-kovida) Уверен, что такие или подобные истории есть в каждой стране ЕС.

Говоря о работниках посольств и официальных представительств, необходимо учитывать еще одну характерную особенность российских дипломатических и иных служб. Если западные посольства стараются в целях экономии нанимать часть сотрудников, особенно технического и вспомогательного характера, на месте, из числа граждан принимающей страны, то Россия, как когда-то СССР, старается прислать как можно больше своих людей, с понятными целями. Поэтому самой страшной угрозой чешского МИДа, которая в конце концов была приведена в исполнение, была угроза требованием уравнять количество иностранных сотрудников посольства России в Праге с посольством Чехии в Москве. Чем больше внимания Чехия и Болгария привлекут к подрывной деятельности России в их странах, тем труднее России будет продолжать свою деятельность и в других странах.

Я прекрасно помню, как я в НАТО в Брюсселе в 2015 году говорил о необходимости политики сдерживания по отношению к России, и на меня шикали. Теперь об этом говорят в Вашингтоне, и никто не удивляется. Что ж, нам приходится объяснять нашим западным партнерам, что такое Россия, и каких пакостей от нее можно ожидать. Понимают со временем.