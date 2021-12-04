16 декабря исполняется 60 лет Национальному герою Азербайджана Салатын Аскеровой. В память об этом выдающемся человеке в преддверии ее юбилея я хотел бы поделиться воспоминаниями о знакомстве с ней, которое произошло в очень интересной служебной командировке.

Было начало сентября 1990 года. Я был приглашен в Центральный комитет комсомола к заведующему идеологическим отделом Ширзаду Эфендиеву. Туда же была приглашена корреспондент газеты «Молодежь Азербайджана» Салатын Аскерова. Встретившись с нами, Эфендиев проинформировал о необходимости по указанию руководства республики отправиться в служебную командировку в Монголию в распоряжение войсковых частей Советского Союза для решения одного вопроса.

Выбор на нас пал не случайно. В полномочия Эфендиева входила идеологическая работа в сфере молодежи. Я был тогда членом Совета по правовому воспитанию и пропаганде молодежи республики, а Салатын Аскерова, как корреспондент газеты «Молодежь Азербайджана», была очень активна и широко освещала происходящие события в республике в связи с нагорно-карабахским конфликтом.

Буквально за две недели до встречи она была очевидцем оккупации села Баганис Айрум. Вот поэтому выбор пал на нас. О других подробностях мы были уже проинформированы по прибытию в Монголию. Решение о командировке было принято на основании обращения командования Закавказского военного округа, к которому с просьбой обратился Забайкальский военный округ, в состав которого входили дислоцированные в Монголии советские воинские части 39-й армии.

В ту же ночь при содействии военной комендатуры аэропорта рейсом из Баку прибыли в Новосибирск. Там прождав почти сутки, прилетели в Читу, где был штаб Забайкальского военного округа. Оттуда спецрейсом с сопровождением первого заместителя командующего Забайкальским военным округом и других высокопоставленных офицеров Закавказского округа направились в Улан-Батор. Где нас встретил командующий 39-й армии генерал-лейтенант Леонид Сергеевич Майоров, который проинформировал о причинах нашей командировки. Речь шла о том, что в этой армии численностью свыше 50 тыс. человек служило 1100 солдат-срочников из Азербайджана, которые, узнав о событиях в Баганис-Айруме, обратились с требованием отправить их на родину для защиты от оккупантов. К нам обратились с просьбой не распространяться об этом случае. А мы в свою очередь попросили, чтобы с этими срочниками не были строги.

В течение последующих дней мы посетили войсковые части в Улан-Баторе, Чойбалсане и Баганууре. Там мы проводили встречи с военнослужащими-азербайджанцами. Основным ключевым моментом наших встреч были выступления Салатын Аскеровой. Этой бесстрашной женщины, прекрасного журналиста и очевидца событий в Баганис Айруме. Она рассказала им правду о случившемся. Она говорила с ними как мать, убеждала их, чтобы они прислушались к ее словам и не натворили дел. Ведь им до демобилизации оставалось всего несколько недель. Мы добились, чтобы после демобилизации их отправили домой не железнодорожным путем, что занимало порядка двух недель, а по возможности воздушным транспортом. Я помню эти встречи, которые проходили в теплой обстановке. Ребята окружали нас и задавали множество волнующих их вопросов. Салатын рассказывала многое из того, что сама видела.

В ходе нашего общения Салатын как-то сказала, что любит, когда ей дарят цветы. Она даже говорила, что в декабре у нее день рождения, и хотела бы чтобы ей подарили много цветов в этот день. К сожалению, по возвращению в Баку я забыл дату ее рождения в силу занятости, а в январе ее уже не стало. Поэтому, когда мне попадает возможность оказаться в Баку, я посещаю ее могилу и возлагаю цветы. Память о Салатын навсегда останется в наших сердцах!

Я слышал, что последовавший по стопам матери в журналистику сын Салатын Аскеровой Джейхун в настоящее время не работает. Хочется верить, что прочитав эти строки, найдутся люди, которые смогут помочь ему в дальнейшем трудоустройстве.

Айдын Алиев, специально для #