Власти Молдовы не видят риска военных сценариев на границе страны в ближайшее время. Однако есть риски «гибридной диверсии», сказал глава МИД Молдовы Нику Попеску в интервью Financial Times.

«Мы не видим риска военных сценариев на молдавской границе в ближайшем будущем благодаря украинскому сопротивлению и стойкости. Но гибридная диверсия, попытка государственного переворота — да, риски есть»,— сказал Попеску.

По словам министра, лидер пророссийской оппозиционной партии «Шор» бизнесмен Илан Шор «продолжает атаковать» Молдову. «Мы надеемся, что ЕС наложит санкции на коррумпированных лиц, ведущих вместе с Россией и от ее имени гибридную войну против молдавского правительства»,— добавил Попеску.