Парламент Республики Молдова принял закон о безопасности информационного пространства, направленный на борьбу с дезинформацией. Согласно документу, медиа больше не смогут распространять новости и аналитику из ряда стран, в том числе — из России. Об этом сообщает «Телерадио-Молдова».

Принятый закон запрещает поставщикам и распространителям медиауслуг транслировать «теле- и радиопрограммы информационного, информационно-аналитического, военного и политического содержания» из стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Согласно закону, в эфире можно оставить фильмы, музыку и развлекательные передачи, не имеющие милитаристского подтекста.

Кроме того, молдавским медиа запретили распространять программы любой страны происхождения, которые оправдывают военную агрессию, отрицают военные преступления или разжигают ненависть. За нарушение закона грозит штраф до ста тысяч молдавских леев (более трёхсот тысяч рублей).

В 2018 году в Молдове уже принимали аналогичный закон, однако в 2020 году его отменили. После вторжения России в Украину власти Молдовы вновь запретили ретрансляцию ряда программ на время введённого чрезвычайного положения. Теперь заперт закреплён законодательно.

Россия присоединилась к Европейской конвенции о трансграничном телевидении в 2006 году, но не ратифицировала её. Помимо России документ не ратифицировала Беларусь. (svoboda.org)