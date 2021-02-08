В ММ будет проведена конференция по экологической ситуации на освобожденных от оккупации территориях

В Милли Меджлисе будет проведена конференция на тему «Экологическая ситуация на освобожденных от оккупации территориях после Отечественной войны, перспективные проекты и инновационный Карабах».

Как сообщает АПА, на конференции, которая состоится 10 февраля в Комитете парламента по природным ресурсам, энергетике и экологии, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев выступит с презентацией на тему «Природный баланс на освобожденных от оккупации землях: нынешняя ситуация и перспективные проекты».

Замминистра энергетики Эльнур Солтанов выступит с презентацией «Зона зеленой энергетики в Карабахе: Возможности и перспективы», замминистра сельского хозяйства Ильхама Гадимова – с презентацией на тему «Возможности сельского хозяйства на освобожденных землях».