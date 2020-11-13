В мире за сутки скончалось рекордное число пациентов с коронавирусом

Более 11,6 тыс. пациентов с коронавирусом скончались на Земле за последние сутки, что стало рекордом с начала пандемии. Об этом свидетельствую данные американского университета Джона Хопкинса.

Так, по данным специалистов, общее число жертв инфекции на планете с начала пандемии возросло до 1 294 082.

Кроме того, за прошедшие 24 часа также был отмечен и рекорд по новым случаям заражения — более 666 тыс.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 52,5 млн заболевших COVID-19, более 34 млн человек выздоровели. В России за весь период выявили свыше 1,8 млн человек с COVID-19.