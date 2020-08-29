В Минске выбрали ответственных за договор с Москвой о взаимном признании виз

В Минске определили ответственных за реализацию соглашения с Россией о взаимном признании виз. Соответствующий документ появился 28 августа на национальном правовом интернет- портале.

Согласно постановлению, Совет министров Республики Беларусь  определил МВД, Государственный пограничный комитет, Комитет госбезопасности и Государственный таможенный комитет ответственными за реализацию межправительственного соглашения с Россией о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств.

Кроме того, Совмин республики своим постановлением определил МВД компетентным органом в области обмена информацией с российской стороной при реализации данного соглашения.

Соглашение между Россией и Республикой Беларусь о взаимном признании виз было подписано  19 июня в Минске министрами иностранных дел двух стран Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь  в России Владимир Семашко 1 июля заявил, что соглашение о взаимном признании виз между Москвой и Минском на практике заработает в конце 2020 — начале 2021 года (iz.ru)
| 2020-08-29T11:11:01+04:00 29 августа 2020, 11:54|

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