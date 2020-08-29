В Минске выбрали ответственных за договор с Москвой о взаимном признании виз

В Минске определили ответственных за реализацию соглашения с Россией о взаимном признании виз. Соответствующий документ появился 28 августа на национальном правовом интернет- портале.

Согласно постановлению, Совет министров Республики Беларусь определил МВД, Государственный пограничный комитет, Комитет госбезопасности и Государственный таможенный комитет ответственными за реализацию межправительственного соглашения с Россией о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств.

Кроме того, Совмин республики своим постановлением определил МВД компетентным органом в области обмена информацией с российской стороной при реализации данного соглашения.

Соглашение между Россией и Республикой Беларусь о взаимном признании виз было подписано 19 июня в Минске министрами иностранных дел двух стран Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем.