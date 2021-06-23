Индийский штамм COVID-19 впервые выявлен в Минске, его циркуляция в других регионах Беларуси пока не установлена, сообщила в среду пресс-служба минздрава республики.
«Анализ последовательностей вируса SARS-CoV-2 — выделенных в июне из проб пациентов с подтвержденным COVID-19 — показал, что в Минске десять исследованных образцов имели набор мутаций в шиповидном белке, характерных для «индийского» варианта… Так что можно констатировать, что «индийский» вариант коронавируса выявлен в Беларуси. При этом циркуляция данного варианта в других регионах Беларуси не установлена», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минздрава.
В ведомстве напомнили, что первый известный образец этого варианта был впервые обнаружен в Индии осенью прошлого года и его полный геном был опубликован в международной базе GISAID 7 октября 2020 года.
Как указали в минздраве Беларуси, сегодня есть основания предполагать, что «индийский» вариант может более эффективно распространяться по сравнению с вариантами вируса, которые циркулировали в самом начале эпидемии COVID-19. (РИА Новости)