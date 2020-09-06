В Минске протестующие подошли к резиденции Лукашенко

В Минске многотысячная толпа протестующих подошла к Дворцу независимости, резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом пишет ТАСС.

В то же время проспект Победителей, ведущий к резиденции, перегородили бойцы ОМОНа с щитами. На дороге также стоят водометы и трехметровые металлические ограждения. Демонстранты выкрикивают «Выходи» и «Сколько стоит совесть».

Как сообщается, колонна протестующих растянулась на два километра до Дворца спорта. Там правоохранители участников акции призывают разойтись.