В Минске прошла акция против интеграции Беларуси и России

Очередная несанкционированная акция белорусской оппозиции против углубленной интеграции с Россией прошла в воскресенье в центре Минска, передает РИА Новости.

Акция стартовала в полдень на Октябрьской площади, возле Дворца республики. К началу не согласованного с городскими властями мероприятия на площади собрались около десяти человек, постепенно их число выросло еще на несколько десятков. Они принесли с собой традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги и требовали «рассекретить» документы об углубленной интеграции Беларуси и России. Пока акция проходила в формате «свободного микрофона», желающие высказывались по волнующим вопросам, в основном – против дальнейшего сближения республики с Россией.

Нынешняя акция – пятая по счету с начала декабря в Минске, предыдущие, также несанкционированные, прошли в Минске 7-8 декабря и 20-21 декабря и были приурочены к переговорам президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Акции проходили в основном в виде митингов и шествий по центру белорусской столицы.