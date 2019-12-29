В Минске прошла акция против интеграции Беларуси и России

Очередная несанкционированная акция белорусской оппозиции против углубленной интеграции с Россией прошла в воскресенье в центре Минска, передает РИА Новости.

Акция стартовала в полдень на Октябрьской площади, возле Дворца республики. К началу не согласованного с городскими властями мероприятия на площади собрались около десяти человек, постепенно их число выросло еще на несколько десятков. Они принесли с собой традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги и требовали «рассекретить» документы об углубленной интеграции Беларуси и России. Пока акция проходила в формате «свободного микрофона», желающие высказывались по волнующим вопросам, в основном – против дальнейшего сближения республики с Россией.

Нынешняя акция – пятая по счету с начала декабря в Минске, предыдущие, также несанкционированные, прошли в Минске 7-8 декабря и 20-21 декабря и были приурочены к переговорам президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Акции проходили в основном в виде митингов и шествий по центру белорусской столицы.

| 2019-12-29T15:16:25+00:00 29 декабря 2019, 17:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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