В Минобороны РФ отвергли связь учений с обострением между Азербайджаном и Арменией

Проверка боеготовности в ВС РФ проходит в плановом порядке, является подготовкой к учениям «Кавказ-2020» и не связана с обострением ситуации на границе Азербайджана и Армении. Об этом в субботу заявил замминистра обороны России Александр Фомин, отвечая на вопросы журналистов.

Заместитель министра категорически отверг какую-либо связь между проводимыми Вооруженными Силами Российской Федерации мероприятиями по боевой подготовке и обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе. «Данные проверочные мероприятия проводятся в плановом порядке и являются важным этапом подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020», — подчеркнул Фомин.