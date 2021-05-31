Министр обороны Дании Трине Брамсен на фоне появившихся в СМИ данных о шпионаже за канцлером ФРГ Ангелой Меркель и другими политиками заявила, что действия против союзников Дании неприемлемы и Копенгаген придерживается этого принципа.