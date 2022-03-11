Российские оккупанты могут готовить новую наступательную операцию на Киев, которая будет осуществлена в ближайшие дни.

Такое заявление сделало Министерство обороны Великобритании.

В британском ведомстве сообщили, что Россия намерена перезагрузить свои ресурсы для возобновления наступательной деятельности в ближайшие дни.

«Это, вероятно, будет включать операции против Киева», — говорится в сообщении.

По данным британского Минобороны, наступлению России мешают проблемы логистики и сильное сопротивление Украины. (unian.net)