В Миннеаполисе грузовик проехал через толпу демонстрантов

Грузовик проехал через толпу демонстрантов в Миннеаполисе, которые вышли на улицу города, чтобы выказать протест из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицейскими, сообщает Газета.Ру.

Согласно сообщению, после того, как транспортное средство прекратило движение и остановилось, демонстранты окружили его, пытаясь проникнуть внутрь. По информации полиции, никто из участников демонстрации сбит грузовиком не был.

Полиция задержала водителя грузовика, который сам пострадал и был госпитализирован в больницу с травмами, не представляющими угрозы для жизни.