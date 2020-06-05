В Миннеаполисе готовятся «демонтировать» департамент полиции

Члены муниципального совета Миннеаполиса заявили о планах «демонтировать» городской департамент полиции, сотрудник которого обвиняется в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.
«Когда мы это сделаем, мы не будем склеивать его обратно. Мы кардинально переосмыслим подход к общественной безопасности», — написал в Twitter Иеремия Эллисон, член совета и сын генпрокурора штата Миннесота Кита Эллисона.
Глава совета Лайза Бендер подтвердила эти планы. «Да мы демонтируем департамент полиции Миннеаполиса и заменим его новой революционной моделью общественной безопасности», — сообщила она в Twitter.
Каким именно образом муниципалитет намерен «демонтировать» департамент полиции, пока не ясно. В пятницу в городском совете состоится голосование по первому пакету реформ в полицейском ведомстве, сообщает местная газета Star Tribune.