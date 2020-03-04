В Милли Меджлис поступил новый законопроект

В парламент Азербайджана поступил новый законопроект о продовольственной безопасности.

Новый законопроект будет обсужден в ходе весенней сессии Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, при экспорте продуктов питания из Азербайджана в соответствии с международными стандартами будут представлены документы. В этом документе будут отражены основные показатели продуктов питания, ветеринарные, фитосанитарные и другие показатели здоровья.

Напомним, что Положение Агентства продбезопасности Азербайджанской Республики был утвержден указом президента от 13 ноября 2017 года. Председателем АПБА является Гошгар Тахмазли.(report)