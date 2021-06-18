Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что одной из главных тем в ходе переговоров президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена станет привлечение Вашингтона к мирному урегулированию в Донбассе. Об этом он сказал в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

По словам дипломата, украинская сторона вошла в стадию подготовки визита Зеленского в Белый дом.

«Безусловно, тема привлечения США, продолжения привлечения, к процессу мирного урегулирования в Донбассе будет ключевой во время визита. Там будет много других тем, но эта тема номер один», — подчеркнул Кулеба.

Он также отметил, что визит Зеленского в Соединенные Штаты может многое изменить в вопросах выведения сотрудничества двух государств на новый уровень в сфере безопасности и укрепления обороноспособности Украины.