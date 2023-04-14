Министерство иностранных дел Турции вызвало в пятницу посла Дании в Анкаре в связи с «нападением» на Коран и турецкий флаг в этой скандинавской стране.

«Мы осуждаем отвратительное нападение на священный Коран и наш славный флаг, совершенное в Дании сегодня (14 апреля). Недопустимо, что эти отвратительные нападения допускаются под прикрытием свободы слова. Наша позиция по этому вопросу была доведена до посла Дании в Анкаре, который был вызван в министерство», — отмечается в заявлении МИД Турции.

21 января также прошла акция лидера правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана с публичным сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме. В своей речи он критиковал НАТО, Турцию и президента Реджепа Тайипа Эрдогана, он также продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда. Палудан провел подобные акции 27 января в Копенгагене, одну из них — перед зданием консульского отдела российского посольства в Дании. Также ранее СМИ сообщали о том, что была предпринята попытка сожжения Торы перед израильским посольством в Швеции, но акцию удалось предотвратить. (ТААС)