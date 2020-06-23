В МИД Турции высказывания Макрона по Ливии назвали признаком помутнения рассудка

В МИД Турции резко отреагировали на высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего «опасной игрой» поддержку Анкарой легитимных властей Ливии, сообщает Агентство Анадолу.

«Франция годами оказывала поддержку незаконным формированиям и несет прямую ответственность за хаос в Ливии. В этом отношении опасную игру в Ливии играет именно Париж», — сказал официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

Дипломат напомнил, что поддержка Турции Правительству национального согласия Ливии основана на резолюциях ООН и требовании законных властей этой североафриканской страны.

Аксой отметил, что оценку Макроном поддержки Анкарой легитимных властей Ливии можно объяснить лишь «помутнением рассудка».

«Если господин Макрон хорошенько покопается в памяти и задействует здравый смысл, то вспомнит, что источником всех проблем в современной Ливии является поддерживаемый им Халифа Хафтар — тот, кто отказался подписать в Москве и Берлине соглашение о перемирии», — сказал представитель турецкого внешнеполитического ведомства.

По словам Аксоя, необоснованными обвинениями в адрес Турции, Макрон пытается скрыть истинное положение дел на севере Африки.

Ливийский народ никогда не забудет ущерб, нанесенный Родине Францией в погоне за эгоистичными интересами и выгодой, подчеркнул он.

«Парижу следовало бы придерживаться принципиальной позиции в вопросе расследования военных преступлений, совершенных наемниками и пособниками Хафтара в отношении мирного населения. Наглядным свидетельством чему являются массовые захоронения с останками сотен людей в районах, оставленных сторонниками Халифы Хафтара», — отметил Аксой.

Дипломат привлек также внимание к отсутствию реакции Франции на угрозу военной интервенции Египта в Ливию.

У Франции нет выхода к Восточному Средиземноморью и она не вправе выносить какие-либо решения по ситуации в этом регионе, убежден турецкий дипломат.

Игнорируя законные права Турции в регионе, и безоговорочно поддерживая максималистские амбиции, Франция вместо обеспечения мира и стабильности накаляет обстановку в Восточном Средиземноморье, отметил Аксой.

«К сожалению, уже давно ясно, что в Париже не в состоянии дать объективную и беспристрастную оценку событиям в восточной части Средиземноморского региона. Власти Франции просто не хотят выступать с объективной оценкой и это хуже всего», — добавил официальный представитель МИД Турции.