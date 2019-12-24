В МИД Сирии назвали причину приостановки переговоров с курдами

Муаллем подтвердил сообщения СМИ о том, что глава Бюро национальной безопасности Али Мамлюк недавно посетил город Камышлы и ознакомился с мерами безопасности в регионе и военной подготовкой.

«Однако переговоры с братьями-курдами не достигли требуемого политического аспекта ввиду колебаний в отношениях курдов с американцами: те то говорят, что избавляются от курдов, то говорят, что они не избавляются от них. Поэтому диалог (курдов с Дамаском) приостановлен», — заявил Муаллем.