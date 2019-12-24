В МИД Сирии назвали причину приостановки переговоров с курдами

Последний раунд переговоров сирийских властей с представителями курдских органов самоуправления на северо-востоке Сирии не увенчались успехом из-за изменчивой политики курдов, заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в интервью телеканалу RT.
Муаллем подтвердил сообщения СМИ о том, что глава Бюро национальной безопасности Али Мамлюк недавно посетил город Камышлы и ознакомился с мерами безопасности в регионе и военной подготовкой.
«Однако переговоры с братьями-курдами не достигли требуемого политического аспекта ввиду колебаний в отношениях курдов с американцами: те то говорят, что избавляются от курдов, то говорят, что они не избавляются от них. Поэтому диалог (курдов с Дамаском) приостановлен», — заявил Муаллем.
| 2019-12-24T22:02:05+00:00 24 декабря 2019, 23:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss