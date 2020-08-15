В МИД РФ призвали не медлить с проведением встреч «пятёрки» СБ ООН

Встреча постоянных членов СБ ООН с участием Германии и Ирана должна пройти как можно скорее, передаёт TACC сообщение МИД России.

В министерстве заявили, что предложение, выдвинутое российским лидером, является приглашением к началу содержательного разговора и конструктивного сотрудничества в нужном всем направлении.

«Надеемся, что данное предложение получит широкую поддержку и будет реализовано. Медлить нельзя», — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что проект резолюции об установлении бессрочного, неограниченного запрета на поставки вооружений и военной техники в Иран и из этой страны, предложенный Соединёнными Штатами, был отвергнут Советом Безопасности. В МИД заявили, что действия американской стороны, направленные на подрыв резолюции СБ ООН 2231 и развал СВПД вызывают в мире стойкое неприятие.

«Оснований для введения против Ирана оружейного эмбарго нет», — говорится в сообщении.

В министерстве также выразили мнение, что провал проекта США подтверждает, что международное право по-прежнему сильно, а закрепленную резолюцией СБ ООН ядерную сделку с Тегераном необходимо соблюдать всем, включая Соединённые Штаты.

Накануне президент РФ Владимир Путин предложил провести в ближайшее время онлайн-встречу глав государств — постоянных членов Совбеза ООН с участием руководителей ФРГ и Ирана, чтобы обсудить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В ООН поддержали его инициативу.

Также сообщалось, что СБ ООН отклонил проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго против Ирана. В Вашингтоне заявили, что не удивлены провалом проекта (aif.ru)