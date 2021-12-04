Глава МИД Республики Беларусь Владимир Маккей заявил, что республика может лишиться государственности из-за санкций ЕС, а сам Евросоюз рискует навсегда испортить отношения со страной.

Второго декабря США, Великобритания, Канада и Евросоюзввели очередной пакет санкций против Минска в связи с миграционным кризисом на границе республики с Польшей , в котором Запад обвиняет Республику Беларусь.

«В конечном итоге никто не окажется в выигрыше. Беларусь рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться. Хотя мы сделаем все, чтобы такого не случилось. А Европейский союз – навсегда потеряет Беларусь. И я думаю, что это абсолютно не в интересах Европы», – сказал Макей.

При этом он отметил, что некоторые европейские коллеги осознают бесперспективность санкционного подхода, но избегают заявлять об этом открыто, поскольку боятся порицания в СМИ ( radiosputnik.ru).