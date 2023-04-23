Если бы Германия не попыталась затянуть вступление Украины в Североатлантический альянс (НАТО), войны бы сегодня не было, заявил в комментарии PAP замглавы МИД Польши Петр Вавжик.

«Если бы Германия не рассчитывала, как сейчас, не пыталась затянуть вступление Украины в Североатлантический альянс, если бы Украину много лет назад в Мюнхене пригласили в Альянс, сегодня не было бы войны в Украине. Известно, что страны Западной Европы, Франция и Германия вообще всегда были против вступления Украины в Евросоюз или Североатлантический альянс. … На наш взгляд, чем раньше это произойдет, тем лучше, потому что это будет гарантией безопасности не только Украины и Польши, но и всего региона», – сказал Вавжик.

Ссылаясь на слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что сейчас «не время принимать решения» и действовать нужно не из солидарности, а «с холодной головой и горячим сердцем», Вавжик отметил: «Вопрос в том, когда для этих «хладнокровных» настанет время? Через пять, десять или тридцать лет после войны?».

По словам Вавжика, позиция, высказанная немецким министром, может фактически отсрочить вступление Украины в НАТО, поскольку при приеме новой страны в Альянс необходимо единодушие. (unian.net)