Дональд Трамп убеждён, что Нетаньяху сознательно затягивает войну в Газе, чтобы сохранить свою политическую власть, сопротивляясь попыткам американского президента завершить конфликт. Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на двух высокопоставленных источников в Вашингтоне.

«Нетаньяху, вопреки желанию Трампа закончить войну, которая уже унесла жизни десятков тысяч человек, продолжает её ради собственного политического выживания», — утверждают собеседники издания. По их словам, в Белом доме считают, что израильский премьер срывает соглашения о прекращении огня.

Недовольство Трампа якобы вызвали новости об авиаударах Израиля по Сирии, о попадании ракеты в единственную католическую церковь Газы, а также материалы о голодающих детях Газы, опубликованные в мировых СМИ.

В результате Трамп отправил в регион своего спецпосланника Стива Виткоффа. Он должен оказать давление на Израиль, чтобы прекратить гуманитарный кризис. Виткоффу поручено разобраться с распределением гуманитарной помощи, которую в сектор поставляет американский фонд.

Трамп накануне публично оспорил слова Нетаньяху о том, что в Газе голода нет. «Судя по телевизионным кадрам, я бы так не сказал, потому что эти дети выглядят очень голодными», — заявил американский президент журналистам перед встречей с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Позднее он добавил: «Это настоящий голод. Я это вижу, и такое не подделаешь».

При этом в Белом доме говорят, что разногласия не ведут к разрыву. Трамп по-прежнему возлагает основную ответственность за продолжение войны на ХАМАС. Но источники обращают внимание — внешняя политика США не должна определяться интересами Израиля или любой другой страны.

По информации The Atlantic, президент США опасается роста недовольства среди сторонников политики невмешательства. Бывшие союзники Трампа — Марджори Тейлор Грин, Стива Бэннон, Такер Карлсон, осудили действия Израиля в Газе и потребовали прекращения конфликта.

«Он просто хочет, чтобы эти истории исчезли из телевизионных новостей», — рассказал изданию один из советников Дональда Трампа. (israelinfo.co.il)