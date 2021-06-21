Позиции Ирана на переговорах по возрождению совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) при новом правительстве во главе с Ибрахимом Раиси останутся прежними, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
Согласно официальным данным, на прошедших в пятницу выборах победил глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси, набравший 61,9% голосов — 17,9 миллиона из 28,9 миллиона проголосовавших. Все конкуренты Раиси признали его победу.
«Раиси — реалистичный и разумный человек… Позиция Ирана не изменится даже после смены правительства», — приводит телеканал IRIB слова Аракчи.