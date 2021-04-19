В МИД Чехии заявили, что реакция РФ на высылку дипломатов оказалась сильнее, чем ожидалось

Реакция России на высылку из Чехии 18 сотрудников посольства РФ оказалась сильнее, чем ожидалось с учетом существующей практики в таких случаях, поэтому в республике изучат дальнейшие возможные действия в связи с этим. Об этом заявил в понедельник журналистам первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий также обязанности главы МИД республики.

«Реакция российской стороны [на высылку дипломатов] оказалась более сильной, чем мы ожидали. Было выслано больше [чешских] дипломатов (20 — прим. ТАСС), — отметил Гамачек. — Я подготовил для премьер-министра [Чехии Андрея] Бабиша предложение о наших дальнейших действиях. Вначале о нем буду информировать его [а не общественность]».(ТАСС)

| 2021-04-19T13:46:10+04:00 19 апреля 2021, 15:27|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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