В метро Шанхая запретят использовать гаджеты с включенным звуком без гарнитуры

Администрация метрополитена в Шанхае объявила о намерении запретить пассажирам использовать в вагонах гаджеты с включенным звуком без гарнитуры. Данное правило, как пишет в четверг газета Shanghai Daily, вступит в силу с 1 декабря.

Соответствующие уведомления в предварительном порядке уже появились в поездах городской подземки. В них также содержится предупреждение о недопустимости употребления пищи и напитков в вагонах.

Новые правила, как указывает издание, в целом, находят понимание со стороны пассажиров, поскольку они призваны устранить ряд раздражающих факторов, в числе которых, к примеру, просмотр видеороликов на полной громкости в вагоне, что причиняет немало неудобств окружающим.

Впрочем, примеров такого неуважения к соседям по вагону сейчас в шанхайском метро становится все меньше и меньше. «Сейчас люди соблюдают правила лучше, чем раньше», — приводит газета слова одной из жительниц города.