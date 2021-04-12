В месяц Рамазан в Турции введут особые ограничения в связи с пандемией

Министерство внутренних дел Турции выступило с заявлением о введении особых ограничений в месяц Рамазан в связи с пандемией.

Как сообщает АПА, в распоряжении «Мероприятия Рамазана», разосланном Министерством внутренних дел Турции в 81 провинцию страны, говорится, что установка так называемых «палаток ифтара», где традиционно массово собираются люди, запрещена, равно как и проведение многолюдных религиозных церемоний.

Кроме того, согласно рекомендациям Управления по делам религии Турции, в этом году намаз Таравих должен, как и в прошлом году проводиться дома.

Отметим, что сегодня в связи с началом Рамазана состоится специальное заседание Научного учреждения, созданного при Министерстве здравоохранения Турции для борьбы с новым типом коронавируса (COVID-19). Завтра Кабинет министров примет соответствующие решения и по другим ограничениям.