В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль

Попокатепетль, название которого переводится с языка ацтеков как «дымящаяся гора», находится в 50 километрах от Мехико. Второй по величине и самый активный вулкан страны поднимается над уровнем моря на 5,4 тысячи метров и является одним из ее символов.(РИА Новости)