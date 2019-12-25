В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль

Власти Мексики объявили желтый уровень тревоги в связи с выбросами пепла из вулкана Попокатепетль.
«Начиная с 04.21 наблюдались выбросы пепла и вулканических газов на высоту до одного километра, которые рассеиваются в сторону юго-востока, также в радиусе 900 метров замечены раскаленные обломки», — говорится в заявлении Национального координатора службы гражданской обороны.
В связи с инцидентом была объявлена вторая фаза «желтого уровня» тревоги, которая не предполагает эвакуации или прекращение трудовой деятельности в районе вулкана.