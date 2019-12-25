В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль

Власти Мексики объявили желтый уровень тревоги в связи с выбросами пепла из вулкана Попокатепетль.
«Начиная с 04.21 наблюдались выбросы пепла и вулканических газов на высоту до одного километра, которые рассеиваются в сторону юго-востока, также в радиусе 900 метров замечены раскаленные обломки», — говорится в заявлении Национального координатора службы гражданской обороны.
В связи с инцидентом была объявлена вторая фаза «желтого уровня» тревоги, которая не предполагает эвакуации или прекращение трудовой деятельности в районе вулкана.
| 2019-12-25T20:33:13+00:00 25 декабря 2019, 22:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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