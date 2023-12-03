Извержение вулкана Марапи началось в воскресенье на западе Индонезии на острове Суматра, сообщают западные СМИ.

«Наблюдался мощный столб серого пепла, клонившийся на восток. Извержение все еще продолжается», — цитируют СМИ слова руководителя индонезийского Центра вулканологии и снижения геологических рисков Хендры Гунавана.

Пепел поднялся на 3 тыс. метров над вершиной вулкана. Высота вулкана составляет 2 891 м.

Власти Индонезии объявили третий из четырех уровней опасности в связи с извержением, закрыли зону вокруг Марапи. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Однако пепел накрыл несколько деревень, и власти раздают жителям маски, а также советуют носить очки для защиты глаз.