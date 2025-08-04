Очередное сильное землетрясение произошло в ночь на воскресенье у побережья Камчатского полуострова в России. По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 6,8, глубина очага — 35 километров. Министерство по чрезвычайным ситуациям России сообщило, что волны цунами могут достичь трех районов Камчатки.

Ранее министерство сообщило в своем телеграм-канале, что ожидаемая высота волн будет небольшой, но предупредило людей о необходимости удалиться от побережья.

Российские ученые заявили, что вулкан Крашенинникова на полуострове проснулся впервые за более чем 500 лет — вероятно, в результате сейсмической активности, последовавшей за мощным землетрясением, которое на прошлой неделе произошло у берегов Камчатки.

«Это первое исторически подтвержденное извержение вулкана Крашенинникова за 600 лет», — цитирует агентство РИА Новости слова руководителя Камчатской группы реагирования на извержения вулканов Ольги Гириной.