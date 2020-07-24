В мечети Айя-Софья совершен первый за 86 лет пятничный намаз

В мечети Айя-Софья в Стамбуле совершен первый за 86 лет пятничный намаз, сообщает Агентство Анадолу.

Тысячи верующих мусульман заполнили здание мечети и прилегающую территорию.

В рамках программы, организованной Управлением по делам религии Турции, четыре имама вознесли молитвы с четырех минаретов мечети.

Суру «Фатиха» и шесть первых аятов суры «Бакара» из священного Корана озвучил лично президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Верующие вознесли: «Аллах велик!».

Одновременно с четырех минаретов мечети был озвучен азан (призыв к намазу).

К верующим с проповедью обратился глава Управления по делам религии Турции Али Эрбаш.

В момент произнесения хутбы Эрбаш держал в руках меч султана Мехмета II Завоевателя.

Решение об отмене решения правительства Турции от 24 ноября 1934 года о статусе музея «Айя-Софьи» было утверждено 10 июля президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Архитектурный объект мирового наследия, считающейся символом завоевания Стамбула в 1453 году, вернул себе статус мечети, каковой являлся сотни лет.