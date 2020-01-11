В МАУ сообщили, что сбитый в Иране самолет не отклонялся от маршрута

Украинский Boeing 737, который разбился в Тегеране 8 января, следовал инструкциям диспетчера и не отклонялся от курса. Об этом заявил вице-президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) по летной работе Игорь Сосновский.

«Никакого отклонения от маршрутов, на которое кто-то хочет намекнуть, не было рядом», — приводит РИА Новости слова Сосновского.

О том, что лайнер якобы отошел от курса перед падением, ранее заявлял глава МИД Украины Вадим Пристайко.

В результате авиакатастрофа 8 января погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа самолета. В субботу Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя всю ответственность  за случившееся. Оказалось, что система ПВО Ирана воспринял украинский пассажирский самолет как крылатую ракету (aif.ru)

| 2020-01-11T17:52:32+00:00 11 января 2020, 17:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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