В МАУ сообщили, что сбитый в Иране самолет не отклонялся от маршрута

Украинский Boeing 737, который разбился в Тегеране 8 января, следовал инструкциям диспетчера и не отклонялся от курса. Об этом заявил вице-президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) по летной работе Игорь Сосновский.
«Никакого отклонения от маршрутов, на которое кто-то хочет намекнуть, не было рядом», — приводит РИА Новости слова Сосновского.
О том, что лайнер якобы отошел от курса перед падением, ранее заявлял глава МИД Украины Вадим Пристайко.
В результате авиакатастрофа 8 января погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа самолета. В субботу Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя всю ответственность за случившееся. Оказалось, что система ПВО Ирана воспринял украинский пассажирский самолет как крылатую ракету (aif.ru)