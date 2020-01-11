В МАУ сообщили, что сбитый в Иране самолет не отклонялся от маршрута

Украинский Boeing 737, который разбился в Тегеране 8 января, следовал инструкциям диспетчера и не отклонялся от курса. Об этом заявил вице-президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) по летной работе Игорь Сосновский.

«Никакого отклонения от маршрутов, на которое кто-то хочет намекнуть, не было рядом», — приводит РИА Новости слова Сосновского.

О том, что лайнер якобы отошел от курса перед падением, ранее заявлял глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Также Сосновский добавил, что власти Ирана должны были закрыть аэропорт Тегерана, если собирались применять ракеты. При этом сами иранские военные сообщали, что незадолго до ЧП они просили на время прекратить полеты гражданских самолетов, однако их требование не было выполнено (aif.ru)

В результате авиакатастрофа 8 января погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа самолета. В субботу Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя всю ответственность за случившееся. Оказалось, что система ПВО Ирана воспринял украинский пассажирский самолет как крылатую ракету (aif.ru)