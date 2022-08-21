Мощность взрывного устройства, которое было установлено под днищем джипа, на котором ехала политолог и журналист Дарья Дугина, составила 400 грамм в тротиловом эквиваленте, сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

«Мощность бомбы составила примерно 400 грамм в тротиловом эквиваленте. Части взрывного устройства отправлены на экспертизу», — сказал собеседник агентства.

Дочь общественного деятеля Александра Дугина Дарья погибла вечером 20 августа, когда ее автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на полном ходу.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту «убийства девушки, совершенного общеопасным способом». В СК России заявили, что убийство Дарьи Дугиной носит заказной характер. Также следователи объявили, что взрывное устройство в машине журналистки заложили под днищем транспортного средства со стороны водителя. Источник в правоохранительных органах сообщил, что взрывное устройство на машину политолога могли установить на парковке фестиваля «Традиция».